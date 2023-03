F1: Sebastian Vettel deu os parabéns à Aston Martin, depois do pódio no Bahrein | AutoSport

Sebastien Vettel faz muita falta no paddock. O piloto alemão, que agora está afastado das pistas, deixou um legado único e apesar do pouco tempo afastado da competição, já se sentem as saudades.

Mas Vettel esteve próximo de regressar à F1, ou pelo menos de receber um convite. Aquando da lesão de Lance Stroll, que fez uma recuperação espantosa e acabou por estar presente na primeira prova do ano, os responsáveis da Aston Martin estiveram muito perto de ligar a Vettel:

“Estive tentado, em ligar-lhe”, disse Krack no podcast Nation F1. “Mas não o fizemos porque temos tanto respeito por Sebastian e pela sua decisão (de se retirar) que ele tomou na altura, que penso que não teria sido correto sequer perguntar. Queríamos respeitar essa decisão, não queríamos colocá-lo em qualquer posição difícil”.

“Temos estado em contacto”, acrescentou Krack. “Mantivemo-nos em contacto no novo ano, obviamente. Mas depois também Sebastian felicitou-nos, muito cavalheiro, depois do nosso primeiro pódio no Bahrein. Eu disse-lhe ‘Este é também o seu mérito’ porque ele nos trouxe um passo acima nos dois anos anteriores. Ele educou-nos em muitas áreas onde aprendemos muito e progredimos muito, por isso ele tem certamente a sua parte no lugar onde estamos agora. Mas ele está à vontade (com a sua decisão de reforma). Ele não está arrependido, porque estava muito consciente da sua decisão quando a tomou. Penso que o respeito entre ele e a equipa, o respeito entre mim e ele próprio, foi realmente demonstrado por este grande momento de nos felicitar. Foi muito, muito apreciado e eu transmiti-o a toda a equipa”.

Vettel continua a mostrar classe fora de pista, o que fez durante muitos anos dentro dela. A sua saída é uma perda para a F1 e dificilmente alguém conseguirá assumir o papel que Vettel teve na F1.