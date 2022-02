F1: Sebastian Vettel defendeu Michael Masi | AutoSport

Enquanto não saírem os resultados da investigação da FIA e não ficar definido o Diretor de Corrida da F1, o nome de Michael Masi vai ser constantemente referido. No entanto, Sebastian Vettel considera que o australiano tem feito um bom trabalho.

Perguntado se sentia que Masi podia continuar no seu papel, Vettel respondeu: “Tem sido uma pena. Há dois tipos de interesses em confronto, um é o desporto e o outro é o espetáculo. Para mim, obviamente, não me importo tanto com o espetáculo. Vejo-o como um desporto e de um ponto de vista competitivo e, obviamente, não é o mais fácil, por vezes, estar no lugar do árbitro ou no lugar do Michael. Mas penso que ele fez um excelente trabalho, especialmente depois da morte tão repentina do Charlie [Withing], e tem estado realmente muito, muito concentrado e determinado a fazer um bom trabalho. Por isso, também não sei qual é o seu futuro, mas espero que ele fique por aqui porque penso que, no geral, ele fez um trabalho muito, muito bom. Penso que há muita controvérsia sobre a última corrida, mas não deveria haver. Se olharmos para o panorama geral, ele portou-se muito bem”.