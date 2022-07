F1: Sebastian Vettel critica a possível perda do GP da Bélgica | AutoSport

Sebastian Vettel criticou a perda quase certa do Grande Prémio da Bélgica do calendário de Fórmula 1.

O circuito Spa-Francorchamps está a ser fortemente apontado como um dos que vai perder o seu lugar em 2023, uma vez que o seu atual contrato expira após a corrida deste ano, no final de agosto.

O local é um dos mais emblemáticos e acarinhados em toda a Fórmula 1, e estava no calendário original aquando da sua estreia no campeonato, em 1950.

Sebastian Vettel, que já venceu em três ocasiões o GP da Bélgica, em 2011 e 2013 com a Red Bull e novamente em 2018 com a Ferrari, espera naturalmente que possa haver uma reversão ao destino apontado ao circuito.

“Spa é uma pista incrível”, afirma o quatro vezes campeão do mundo. “Não conheço nenhum piloto que não goste de pilotar em Spa. Por outro lado conheço pilotos que não gostam do circuito na Rússia – não porque seja a Rússia, mas pelo seu traçado. Seria uma pena. Não tenho voto nisto, mas o meu voto seria ir a Spa, especialmente depois do que aconteceu no ano passado”, disse o piloto da Aston Martin.

No que toca à corrida cancelada no ano passado devido às condições climatéricas, Vettel acrescentou: “Temos [a corrida] este ano, mas no ano passado foi horrível. As pessoas pagaram o seu dinheiro e depois com a chuva, não houve corrida, não houve reembolso. Penso que essa foi uma das oportunidades em que precisávamos de ser maiores como desporto para agradecer aos fãs que temos”.

Concluindo, Vettel lamenta: “Seria errado perder Spa”.