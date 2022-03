F1: Sebastian Vettel confirmado no GP da Austrália | AutoSport

Sebastian Vettel testou positivo para a Covid-19 no arranque da época 2022, o que o obrigou a faltar às duas primeiras corridas do ano, tendo sido substituído por Nico Hulkenberg. A Aston Martin confirmou que Vettel está pronto para regressar à competição na próxima corrida, em Melbourne. O piloto tem ainda alguns dias para recuperar a forma física para estar a 100% para a sua primeira corrida do ano. De lembrar que Daniel Ricciardo admitiu que a sua primeira corrida, pouco depois de ter sido dado como apto (também testou positivo para a Covid-19 no começo do ano),, foi mais exigente fisicamente e que o preparo físico ficou inevitavelmente condicionado. Vettel tem mais alguns dias para estar pronto e finalmente tentar ajudar a equipa que, nesta fase, parece estar longe da competitividade desejada.