F1: Sebastian Vettel confirmado na Aston Martin Racing em 2021

Tal como se esperava, Sebastian Vettel foi confirmado como piloto da Aston Martin Racing na Fórmula 1 em 2021. Há muito que se aguardava por este desfecho, mas depois de declarações recentes de Sergio Pérez a dizer que “não esperava mudanças”, chegou mesmo a pensar-se que Vettel poderia fazer um ano sabático antes de regressar à ‘nova’ F1 em 2022, mas o desfecho mais esperado acabou mesmo por se concretizar.

Lawrence Stroll quer mesmo tornar a Aston Martin uma equipa muito forte, e há muito que Vettel é um objetivo pessoal: “Tenho o prazer de finalmente partilhar esta emocionante notícia sobre o meu futuro. Estou extremamente orgulhoso de dizer que me tornarei piloto da Aston Martin em 2021. É uma nova aventura para mim, num construtor automóvel verdadeiramente lendário. Fiquei impressionado com os resultados que a equipa tem vindo a alcançar este ano e acredito que o futuro é ainda mais risonho. A energia e o empenho de Lawrence (Stroll) na F1 são inspiradores e acredito que podemos construir algo muito especial juntos. Ainda tenho muito amor pela Fórmula 1 e a minha única motivação é correr na frente da grelha. Fazê-lo com Aston Martin será um enorme privilégio”, disse Sebastian Vettel. Já o chefe de Equipa, Otmar Szafnauer diz que: “toda a gente em Silverstone está entusiasmada com esta notícia. Sebastian é um campeão comprovado e traz uma mentalidade vencedora que corresponde às nossas próprias ambições para o futuro como Aston Martin F1 Team. Sebastian é um dos melhores do mundo, e não consigo pensar num piloto melhor para nos ajudar a entrar nesta nova era. Ele irá desempenhar um papel significativo ao levar esta equipa para o próximo nível”, disse.