F1, Sebastian Vettel: “Confio nos pneus Pirelli? Não posso dizer com 100% de confiança que sim” | AutoSport

As falhas nos pneus Pirelli continuam a ser o centro das atenções e Sebastian Vettel admitiu que não confia a 100% nos pneus da marca italiana.

Segundo alguns meios de comunicação, os pilotos terão boicotado uma reunião com a Pirelli, numa forma de protesto pelo sucedido no Azerbaijão. Esta terá sido assim uma forma dos pilotos mostrarem a sua solidariedade com Max Verstappen e Lance Stroll, os pilotos afetados pelas falhas nos pneus.

Sebastian Vettel, por seu lado, admitiu que não confia a 100% nos pneus da Pirelli. Questionado sobre a sua confiança nas borrachas da marca italiana o alemão respondeu:

“Penso que a resposta curta seria: não posso dizer 100 por cento sim e não posso dizer 100 por cento não”, respondeu Vettel. “Quando o pneu falha, obviamente, precisamos de compreender porque é que isso acontece. Do nosso lado não há nada a acrescentar mas também é claro que a primeira prioridade é que os pneus sejam seguros. Vai-se a alta velocidade; vai-se a baixa velocidade; trava-se com muita força; pode estar muito quente; o alcatrão pode ser liso ou pode ser áspero; há janelas de Safety Car onde temos de seguir o Safety Car porque há um perigo na pista e vamos muito, muito lentamente. Nesse caso, a pressão dos pneus desce drasticamente, temos uma bandeira verde e toda a gente sai logo a seguir. Portanto, o stress sobre os pneus é sem dúvida muito, muito elevado, mas é um produto que deve ser concebido antes de mais para ser o mais seguro possível”.

“Nos últimos anos tivemos muitas ocasiões, penso que sempre houve um acompanhamento e um relatório adequado, mas do nosso lado – e penso que só posso falar por nós, pilotos- a prioridade é claramente que os pneus sejam seguros e a segurança tem a maior prioridade.”