F1: Sebastian Vettel compara passagem na Ferrari a “uma montanha russa”

Sebastian Vettel passou seis anos na Ferrari. Em 2021, o piloto alemão terminou a sua ligação com a equipa italiana e vai correr com a Aston Martin. Ao falar do tempo que passou de vermelho, Vettel descreveu como uma “montanha russa” de emoção, colocando o ano de 2018 como o ponto fulcral da mudança.

“Os anos na Ferrari foram uma montanha russa, com muitas coisas a acontecer. O ano de 2018 também não ajudou. Aquele pequeno erro acabou por dar uma grande penalização, mas já estavam mais coisas a acontecer. Em 2018 tivemos o falecimento do Senhor Marchionne (antigo CEO da Ferrari) e a mudança do Maurizio [Arrivabene] para o Mattia [Binotto]. Por isso esse ano pode ter sido decisivo, mas não podemos ter apenas um ponto”, afirmou Vettel.

“Tudo o que acontece, acontece por uma razão e acho que o mais importante para mim é aprender com isso. Cresci e agora sinto-me mais confortável, num lugar melhor do que o que estava”, finalizou o novo piloto da Aston Martin.