Sebastian Vettel despediu-se da Ferrari no final do Grande Prémio do Abu Dhabi. O alemão chegou à Ferrari em 2015 e sai após seis temporadas, 14 vitórias e 55 pódios. Para 2021, Vettel vai substituir Sergio Pérez na Aston Martin.

Veja aqui as melhores recordações de Vettel – CLIQUE AQUI PARA VER.