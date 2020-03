F1: Sebastian Vettel com vontade de ficar

Os rumores sobre uma possível saída de Sebastian Vettel da F1 foram ganhando força no final da época passada, mas a vontade do piloto alemão é de ficar.

Vettel tem enfrentado um período difícil que se arrasta já desde o final de 2018, com muitos erros em pista. Muito se falou sobre uma possível saída da F1, caso a Ferrari não queira renovar com o tetracampeão, mas Vettel parece estar com vontade de ficar, mesmo que tenha de mudar de equipa:

“Eu tive um pouco de tempo no inverno e usei para decidir que definitivamente quero continuar e que ainda gosto do que faço”, explicou ele à Bild.

“Há essa possibilidade de mudar”, disse quando perguntado se havia a possibilidade de mudar de equipa. “Acho que há até um exemplo de um alemão que foi para outro lugar depois da Ferrari, se bem me lembro [Michael Schumacher].”

Tudo deverá depender das prestações do alemão nas primeiras corridas do ano e de como a relação com Charles Leclerc evoluir. A Ferrari deverá estar a avaliar se a renovação faz sentido. No caso de sair da Ferrari, algumas portas irão abrir-se para Vettel, mas nenhuma deverá ter o potencial de o colocar na luta pelo titulo a curto prazo. Será que Vettel está disposto a apostar num projeto a médio prazo? McLaren e Renault são as equipas mais apetecíveis fora do top3, mas precisam de evoluir para chegar ao topo. A Racing Point, que irá ser Aston Martin em 2021 poderá também tornar-se num projeto aliciante.