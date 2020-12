F1: Sebastian Vettel coloca em leilão capacete da “diversidade”

Sebastian Vettel colocou a leilão o capacete da “diversidade”, que utilizou no Grande Prémio da Turquia e no Grande Prémio do Bahrein, sendo este o único capacete que o alemão utilizou na Ferrari a ser leiloado. O piloto alemão decidiu que o dinheiro do leilão será para caridade, ajudando criança no Uganda e no Togo. As instituições para as quais as pessoas irão contribuir são a CHILDREN A CHANCE e a DES SOURIRES POUR LE TOGO.

O leilão começou a 3 de dezembro e acaba neste domingo (13 de dezembro). Para poder fazer uma proposta terá de ir ao site do piloto alemão – CLIQUE AQUI.