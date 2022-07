F1, Sebastian Vettel: “Clara intenção de continuar” com a Aston Martin | AutoSport

O futuro de Sebastian Vettel ainda não está confirmado mas, parece estar praticamente definido. O piloto alemão disse recentemente que iria decidir o seu futuro com a família nas próximas semanas. No arranque do fim de semana do GP de França, Vettel deu um sinal positivo quanto à sua permanência.

Questionado sobre o seu futuro, Vettel disse: “Bem, vou correr neste fim de semana e no próximo. Então sim, obviamente que já disse que a dada altura, começaremos a falar. Estou a falar com a equipa; penso que há intenção clara de continuar. Em breve veremos em que ponto estamos”.

Do lado da Aston Martin a vontade é clara e Mike Krack já disse que só pensa em Vettel para a próxima época e que ainda não há plano B caso Vettel diga que não, mostrando a vontade clara de manter Vettel na equipa.