F1, Sebastian Vettel: “Charles Leclerc será a maior estrela, maior que Max Verstappen”

Palavras elogiosas e de grande respeito foram ouvidas de Sebastian Vettel sobre Charles Leclerc. O piloto alemão não poupou elogios ao seu colega de equipa.

Vettel afirmou que o jovem monegasco será a futura estrela da F1, mais ainda do que Max Verstappen:

“Para mim, acho que Charles é talvez a maior estrela do futuro, talvez mais do que Max, porque ele é bom. Hoje ele não está feliz, mas daqui por 10 anos para ele ter este pódio não fará diferença ”, disse Vettel aos repórteres após o Grande Prémio da Turquia, depois de Leclerc ter perdido o pódio com um erro nas últimas curvas da prova.

Depois de um começo de relação conturbado entre ambos, a saída confirmada de Vettel para a Aston Martin apaziguou o ambiente na Scuderia. Tem se visto uma proximidade maior e um discurso menos tenso. Este é apenas mais um exemplo claro de como tudo muda rapidamente na F1.