F1, Sebastian Vettel: Capacete da ‘diversidade’ leiloado por…225.000€

Sebastian Vettel colocou a leilão o capacete da ‘diversidade’, que utilizou no Grande Prémio da Turquia e no Grande Prémio do Bahrein, sendo este o único capacete que o alemão utilizou na Ferrari a ser leiloado.

O piloto alemão decidiu que o dinheiro do leilão será para caridade, ajudando as crianças no Uganda e no Togo e as pessoas responderam, com o capacete a ser leiloado pela incrível maquia de 225.000€.