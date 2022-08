F1, Sebastian Vettel: “As memórias, as emoções e as pessoas são o que vou guardar da F1” | AutoSport

Sebastian Vettel é dono e senhor de uma carreira notável na Fórmula 1, conquistando quatro campeonatos do mundo pela Red Bull, entre 2010 e 2013. No entanto, Vettel salienta que as relações pessoais que construiu ao longo dos anos no desporto serão o principal aspeto do qual vai sentir verdadeiramente falta no futuro.

Quando questionado pelos media sobre o que ia guardar da Fórmula 1 para o futuro, o tetracampeão do mundo respondeu, ironicamente: “Vou guardar muitos troféus!”

“Mas penso que mais do que isso são realmente as memórias, as emoções, os altos e baixos, as pessoas que conheci”.

“O Lewis [Hamilton] é obviamente uma das figuras centrais dos últimos anos, os amigos que fiz, e isso fica. Seria uma decisão muito mais difícil [reformar-me] se desistisse de tudo isso e perdesse todas estas pessoas”.

“Obviamente, não os verei tão regularmente como agora e será muito diferente, mas são as amizades, as pessoas, e as relações que ficam. Isto é provavelmente o que mais espero manter e o legado mais significativo”.

Vettel também disse que aproveitou ao máximo o seu tempo na Fórmula 1 e que está feliz por arranjar espaço para os “novos miúdos” e entrar na sua merecida reforma.

“Penso que todos nós temos um limite”, referiu.

“Mas eu acho que é bom; há miúdos novos a aparecer e eles estão a ir muito bem. O tempo hoje e amanhã pertence-lhes, é assim que as coisas correm.”

“Todos temos o nosso tempo e penso que, mais importante ainda, aproveitamo-lo ao máximo e desfrutamo-lo, e depois seguimos em frente e arranjamos espaço para os próximos”, concluiu Sebastian Vettel.