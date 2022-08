F1: Sebastian Vettel aponta a fraqueza da Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin conseguiu um bom resultado no último fim de semana antes da pausa de verão. A equipa terminou com ambos os carros nos pontos, um sinal positivo de que as atualizações começam a dar frutos. Mas no final da corrida, Vettel apontou o principal problema da Aston Martin:

“Penso que na sexta-feira já tivemos um bom ritmo nos stint longos, mas são realmente os stints curtos e as qualificações que parecem ser o nosso calcanhar de Aquiles”.

Assim, a Aston Martin terá de olhar para este apontamento de Vettel e trabalhar em melhorar o ritmo de qualificação da Aston, para a equipa poder aspirar a melhores resultados na segunda metade da época.