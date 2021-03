F1: Sebastian Vettel acredita na recuperação da Mercedes

Sebastian Vettel não tem dúvidas que a Mercedes vai conseguir recuperar do mau arranque de temporada e que será a mesma força a que tem habituado a F1 ao longo destes anos:

“É provavelmente justo dizer que a Mercedes não conseguiu a quilometragem que teve nos últimos anos. Mas tenho a certeza de que eles estarão bem na primeira corrida. E a Red Bull está a fazer o que é suposto fazerem: desafiar. Portanto, penso que será ou a Mercedes ou a Red Bull”.

Quanto aos problemas que a Aston Martin sofreu nos três dias, apesar de terem sido provocados por componentes Mercedes, o alemão não quis atribuir a culpa ao fornecedor pelo sucedido:

“É verdade que a unidade motriz é a da Mercedes e a caixa de velocidades é fornecida pela Mercedes, mas mesmo assim é instalada no nosso carro, por isso há muitos componentes que são uma mistura em alguma fase”, disse Vettel. “Não sei agora, para ser honesto, qual foi a origem do problema, precisamos de chegar ao fundo da questão. Em última análise, será mais de um lado ou do outro, mas não importa. Precisa ser corrigido, e abordado. Mas, como eu disse, é óbvio que trabalhamos em conjunto porque o que quer que seja adquirido a outro fornecedor, é ainda preciso colocar o componente no carro e fazê-lo funcionar”.