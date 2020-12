F1, Sebastian Vettel: “A paixão pela Ferrari continua comigo”

Sebastian Vettel terminou a sua relação de seis anos com a Ferrari na Fórmula 1 esta temporada. Apesar disso, para o alemão, quatro vezes campeão do mundo, a paixão pela equipa italiana estará sempre presente.

Nos seis anos vestido de vermelho, Sebastian Vettel venceu 14 vezes e conquistou 55 pódios. Apesar disso, o objetivo principal de conquistar o campeonato nunca foi atingido. Em 2020, Vettel teve a pior temporada com a equipa italiana, conquistando apenas um pódio e terminando em 13º no campeonato de pilotos.

Apesar de uma última temporada difícil, Vettel leva muitas memórias boas da Ferrari. Para o alemão “é difícil escolher uma memória apenas. Mas, vou levar muita coisa comigo, não só em termos profissionais, mas também com as pessoas de vermelho, que têm um grande coração e uma grande paixão.”

“Podemos discutir o porquê de não termos tido sucesso e atingido o grande objetivos, mas no fim, as memórias e a paixão partilhada por todos é o que fica. Não me arrependo de nada. Mas, claro, houve altos e baixo”, finalizou Vettel, que vai pilotar pela Aston Martin em 2021.