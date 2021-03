F1, Sebastian Vettel: ” A idade não é uma questão”

Sebastian Vettel tem sido alvo de críticas e desconfiança por parte de alguns fãs e comentadores da F1. Mas o piloto alemão ainda acredita que ainda tem o que é preciso para ter sucesso.

“Penso que não sou muito velho”, disse ele. “Agora há pilotos mais velhos a juntarem-se à grelha, em vez de condutores mais jovens. Não penso que seja uma questão de idade, é uma questão de se ter o carro e a equipa. Penso que ainda tenho o que é preciso para ter sucesso. Sempre tive e foi provavelmente um grande alívio ganhar o campeonato, sabendo que o podia fazer. Desde então, não vejo porque é que não o possa voltar a fazer.

“Em termos de idade, penso que ainda tenho muito tempo pela frente, mas, com toda a honestidade, depende um pouco das circunstâncias de como as coisas correrem no futuro próximo.”