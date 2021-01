F1: “Se tivessem que voltar a um dos novos circuitos, qual escolhiam?” Todas responderam Portimão!

Já se calculava que a pandemia de coronavírus pudesse afetar de algum modo a F1 em 2021, mas o que poucos imaginavam é que o coronavírus estivesse nesta altura bem pior do que já alguma vez esteve nestes tempos de pandemia.

Nesse contexto, o AutoSport sabe que nesta questão do calendário da Fórmula 1 para 2021, a Liberty Media já antevia que, pelo menos a primeira parte do ano pudesse ser afetada pela pandemia e por isso no final do ano as 10 equipas foram questionadas, e a pergunta era simples: “Se tivessem que voltar a um dos novos circuitos, qual escolhiam?”. Todas responderam Portimão! Nem a Alpha Tauri disse Imola, ou a Ferrari, Mugello.

Portimão foi unânime.

É um circuito moderno, tem instalações muito mais próximas do que a Fórmula 1 está hoje em dia habituada, o traçado, já se percebeu, é desafiador para os pilotos, e por isso é natural que o AIA tivesse reunido as preferências. O que não se esperava era um resultado de 10-0.