F1: Se regressar, Valtteri Bottas terá de cumprir castigo

A FIA confirmou que Valtteri Bottas terá de cumprir a penalização de cinco lugares na grelha que lhe foi imposta após o Grande Prémio de Abu Dhabi de 2024. Na altura, o piloto foi considerado responsável por um incidente com Kevin Magnussen, sendo sancionado com a descida de posições na corrida seguinte em que participasse. No entanto, Bottas deixou a Sauber para 2025 e assumiu apenas funções de piloto de reserva na Mercedes, pelo que a penalização ficou suspensa. A sanção só será cumprida quando o finlandês regressar efetivamente às pistas como piloto titular.

A situação gerou dúvidas devido a uma alteração recente no regulamento desportivo. Desde este ano, as penalizações de grelha têm um prazo de validade de 12 meses e só podem ser aplicadas na “Sprint ou Corrida seguinte em que o piloto participe no período subsequente de doze meses”.

No entanto, a FIA esclareceu que a nova regra não tem efeito retroativo. “Atualmente, a penalização mantém-se, uma vez que não existe nenhum mecanismo que permita alterá-la retroativamente, já que foi aplicada ao abrigo do regulamento em vigor na altura”, afirmou um porta-voz do organismo ao The Race.

O caso de Bottas é assim um exemplo raro das consequências que a transição entre dois quadros regulamentares pode ter, obrigando o finlandês a carregar uma penalização de quase dois anos no arranque da sua possível nova etapa na Fórmula 1, sendo fortemente associado à Cadillac.