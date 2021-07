F1: Se necessário, Zak Brown apoia duas corridas nos EUA | AutoSport

Com o desenrolar da situação pandémica por todo o Mundo o GP da Singapura e da Austrália foram cancelados e outros podem ir pelo mesmo caminho e tem surgido o rumor que o Circuito das Américas, no Texas, pode vir a receber duas corridas consecutivas em substituição de mais algum GP cancelado.

Zak Brown, CEO da McLaren apoia uma dupla jornada no Circuito das Américas, caso isso seja preciso.

“Se se verificar que é necessária uma segunda corrida dupla e se os Estados Unidos podem organizá-la, eu apoio absolutamente”, disse Brown, citado pelo Motorsport.com. “Os números de crescimento da Fórmula 1 nos Estados Unidos são impressionantes. Sei que [o Grande Prémio dos Estados Unidos] está esgotado. Portanto, penso que podemos ter uma segunda corrida esgotada. Se tivéssemos a oportunidade e os planetas se alinhassem, eu seria muito a favor de ter duas corridas nos EUA. Acho que iriamos aumentar o ímpeto do interesse na F1”.

Como causa para o aumento do interesse na F1 por parte do público norte-americano, está a série documental da Netflix “Drive to Survive”, segundo o homem forte da McLaren. Claro está, que isso faz parte do planeamento da Liberty Media e do novo paradigma comercial que a companhia quer para a F1.

“Graças ao ‘Drive to Survive’, vi pessoas passarem de ‘Nunca vi um grande prémio de F1 na minha vida’ para ‘Nunca mais vou perder uma corrida’. Uma grande coisa que a Liberty [Media] fez muito cedo foi reconhecer que este grande desporto não deixava as pessoas descobrirem o que se passava no paddock, porque o ‘Drive to Survive’ está um pouco menos concentrado na ação na pista e um pouco mais na ação fora da pista. É um desporto fascinante, com as suas políticas e personalidades. Penso que o ‘Drive to Survive’ conseguiu colocar [a F1] no mapa em todo o mundo e parece ter valido a pena nos Estados Unidos”.