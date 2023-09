F1: “Se misturarem o talento de Alonso e Raikkonen, têm o piloto perfeito” | AutoSport

Todos os pilotos têm as suas forças e fraquezas, sendo muito poucos os que se podem chamar de pilotos perfeitos. Mas se fosse possível misturar as caraterísticas de alguns pilotos, poderíamos ter um piloto perfeito. Peter Windsor, ex-chefe da Williams e agora comentador de F1 tem uma ideia de como fazer um piloto insuperável.

Segundo o britânico. o piloto perfeito seria uma mistura de Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Windsor misturaria a velocidade pura de Kimi com a capacidade de corrida de Fernando, uma mistura que, segundo ele, é defendida por muitos engenheiros da F1:

“Se fizessem essa pergunta a alguns dos meus colegas engenheiros, todos diriam: ‘Se pudéssemos combinar o talento do Kimi com o talento do Fernando, teríamos o piloto perfeito’. Porque aqui temos este homem (Raikkonen) que era praticamente imbatível numa volta, absolutamente brilhante; e há o Fernando, que não era tão bom numa volta, mas podia conduzir qualquer coisa em qualquer lugar e num domingo, não havia ninguém melhor”.

“Se estivermos a falar do piloto mais rápido dos dois, eu diria Kimi Raikkonen; se estivermos a falar do piloto mais regular ao longo da época, diria Alonso. O Kimi também era um ótimo piloto de corridas. Não o devo subestimar, ele era um piloto muito bom e não devemos pensar apenas que era um piloto rápido, e o Fernando obviamente também tem os seus momentos como piloto”.