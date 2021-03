F1, Scuderia Ferrari: Pelo menos o terceiro lugar…

Depois da sua pior temporada em quarenta anos, 2021 só pode ser um ano de recuperação para a Scuderia, ainda que dificilmente se poderá encontrar na posição de se bater com a Mercedes ou Red Bull. O objetivo apontado por Mattia Binotto é claro, assegurar o terceiro lugar no Campeonato de Construtores, mas dadas todas as limitações impostas regulamentarmente ao desenvolvimento dos carros até isso poderá ser difícil.

O mais importante para a Ferrari será verificar em pista os avanços apresentados pelas ferramentas de simulação, uma vez que isso permitirá ter a certeza de que tem os meios para conceber um carro competitivo para 2022, quando o novo regulamento entrar em vigor.

No campo dos pilotos a Scuderia tem uma das melhores duplas do plantel, agora que Carlos Sainz tomou o lugar de Sebastian Vettel e que Charles Leclerc é cada vez mais um “produto acabado” e os dois poderão fazer a diferença na luta pelo terceiro lugar, dado que em 2020 o alemão foi uma sombra de si mesmo, marcando apenas pouco mais que um terço dos pontos do monegasco, o que teve um impacto na classificação da Ferrari.

Resumindo, a Ferrari ficará desapontada por não obtiver ganhos significativos este ano, depois de ter resistido à sua pior época em 40 anos. A boa notícia dos testes pré-época no Bahrein é que a Ferrari parece ter dado um passo em frente no departamento de motores. Carlos Sainz também se encaixou bem na equipa ao lado de Charles Leclerc – o espanhol tem a reputação de entregar pontuações consistentes, que é o que a Ferrari precisa após uma difícil campanha de 2020.

Sendo difícil fazer pior que em 2020 e a verdade é que a Ferrari do ano passado não estava apenas em ‘baixa’ na potência do motor do seu monolugar, mas também aerodinamicamente comprometida pelo que resta saber se conseguiu recuperar nos dois lado. Fazer pior que terceiro lugar será mau…