F1: Schumacher, Ilott e Shwartzman testaram com a Ferrari

Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman testaram com a Ferrari ontem em Fiorano, como preparação para as sessões de treinos livres que têm agendadas até ao final do ano. Os três pilotos rodaram com o Ferrari SF71H de 2018 e Marco Matassa revelou ao Motorsport que para os jovens “não é fácil mudar do estilo de condução exigido de um monolugar de Fórmula 2 para um mais adequado à Fórmula 1. O carro tem muito mais potência, um sistema de travagem significativamente mais sofisticado e uma direção assistida que requer sensibilidade e precisão para ser utilizado corretamente. Contudo, todos eles foram rápidos e começaram imediatamente a rodar a um bom ritmo.”

Mick Schumacher e Callum Ilott vão-se estrear oficialmente num fim de semana de Grande Prémio na Fórmula 1, sendo que os jovens pertencentes à Academia de Pilotos da Ferrari, têm estreia marcada para a primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring.

Robert Shwartzman rodará com a Alfa Romeo no primeiro treino livre do Grande Prémio de Abu Dhabi.