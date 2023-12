F1: Sauber quebra tradição e apresenta carro de 2024 no Reino Unido | AutoSport

A Sauber vai iniciar em 2024 um período de dois anos sem a Alfa Romeo e antes da chegada oficial da Audi à Fórmula 1 e vai aproveitar para tentar novas abordagens em questões de marketing e comunicação. Não será apenas “um carro completamente novo, com algumas ideias novas, com pessoas novas na equipa”, como afirmou Valtteri Bottas, a Sauber vai ter de apresentar uma nova designação oficial e quer, com isso, surpreender os fãs da competição. Rompendo ainda com o passado, a equipa suíça vai apresentar o seu próximo monolugar no Reino Unido.

Um novo rumo antes da entrada oficial da Audi em 2026, que até lá não terá a sua imagem associada aos carros suíços, é assim que a Sauber vai entrar na próxima temporada, depois do fim da parceria com a Alfa Romeo na Fórmula 1, que se iniciou em 2018.

A Sauber vai sendo adquirida pela Audi até 2026, tornando-se uma equipa de fábrica nessa altura, mas o representante da estrutura suíça, Alessandro Alunni Bravi, esclareceu que não haverá qualquer logótipo da marca alemã até à sua entrada oficial na Fórmula 1. “A Audi entrará em 2026″, respondeu Bravi sobre essa possibilidade após a saída da Alfa Romeo. “Comercialmente falando, é importante ter um grande sucesso em 2026, para não diluir o envolvimento da Audi com a equipa. Por isso, vamos continuar como Sauber, com base na herança do grupo”. Assim, nas próximas duas épocas, o nome Sauber deverá voltar a ser o nome oficial da equipa, juntamente com um patrocinador. A designação da equipa será anunciada no próximo dia 10, em linha com o anúncio da lista oficial de inscritos da FIA para a temporada de 2024.

Mais recentemente, nos prémios do britânico Autosport, Bravi reforçou essa ideia, afirmando que “no dia 10 de dezembro, assim que a FIA publicar a lista de inscritos, é claro que anunciaremos o novo nome da equipa. Acho que isso será uma surpresa e mal podemos esperar para começar a trabalhar com nossos novos parceiros”.

Sobre o projeto para 2024, que inicia um período em que a Sauber pretende que seja de evolução e não de transição até à chegada da Audi, o representante da equipa suíça explicou que haverá “uma abordagem realmente nova em termos de marketing e de comunicação e apresentaremos o carro no Reino Unido”.

Esta é uma novidade da equipa de Hinwil, uma vez que os seus monolugares foram apenas revelados em eventos na Áustria, Alemanha e na Suíça.

Nos próximos 12 meses, além do desenvolvimento do monolugar que competirá em pista, a Sauber pretende continuar a sua transformação, deixando de ser “uma equipa pequena, uma equipa independente”. Bravi admite que “o desafio é grande. É por isso que estamos a trabalhar para desenvolver todas as áreas, todos os departamentos. Não se trata apenas de tamanho, mas também de encontrar as pessoas certas, isso é crucial”. O maior desafio neste objetivo da Sauber, é “encontrar os melhores profissionais e colocar em ação os processos corretos”, disse o representante da equipa.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Sauber Group