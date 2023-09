F1: Sauber não fecha a porta a Théo Pourchaire apesar de confirmada a dupla para 2024 | AutoSport

A Sauber confirmou Zhou Guanyu e Valtteri Bottas como os pilotos para a próxima temporada, mas manterá a aposta no jovem piloto da sua academia, Théo Pourchaire.

O piloto francês está na luta pelo título da Fórmula 2 e independentemente do desfecho da discussão com Frederik Vesti, sabe que será piloto de reserva da estrutura suíça em 2024, depois de Alessandro Alunni Bravi o ter confirmado na conferência de imprensa de sexta-feira em Singapura.

“Como já disse, mantemo-lo como parte do nosso alinhamento de pilotos”, explicou o representante da Alfa Romeo/Sauber. “Será o piloto de reserva no próximo ano. Estamos a discutir em conjunto qual será o melhor programa de corridas para que ele esteja pronto para entrar na F1. Nenhuma porta está fechada para ele no futuro. Sentimos que esta é a melhor escolha para a equipa, manter o nosso alinhamento de pilotos também para o próximo ano e isto não exclui qualquer oportunidade para ele no futuro. Vimos com Felipe Drugovich – talvez tenhamos visto no passado que não é… com Piastri também – que após um ano na Fórmula 2, se não houver uma oportunidade real de ser piloto [na F1], isso não exclui a possibilidade da equipa o chamar no futuro. Só precisamos de ver qual é o melhor programa para ele”.

Neste momento, a estrutura suíça pretende que Pourchaire conquiste o título na F2. “Queremos que ele se mantenha próximo da equipa de F1, porque este ano pedimos-lhe que se concentrasse totalmente na Fórmula 2 e ele está a sair-se bem. Penso e espero que ganhe o campeonato em Abu Dhabi”, salientou o representante da equipa, acrescentando que o francês realizará treinos livres com a equipa, talvez no “México e Abu Dhabi são os nossos alvos. Nas próximas semanas vamos decidir qual o melhor programa”, concluiu.