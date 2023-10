F1: Sauber não evoluiu como Valtteri Bottas esperava | AutoSport

Valtteri Bottas espera uma maior evolução da equipa suíça nesta temporada, depois de reconhecer que começou “muito bem” no ano passado. A Alfa Romeo/Sauber tem apenas 10 pontos somados até esta altura, muito pouco na opinião do piloto finlandês.

“Começamos muito bem no ano passado, mas desde então não progredimos”, explicou Bottas, acrescentando que em 2022: “Tivemos um desempenho superior e fomos muito melhores do que o esperado”. Esta temporada, diz Bottas, “a evolução não aconteceu como esperávamos. Ou como eu esperava”.

O desempenho do C43 é “claramente” inferior ao da concorrência, mas a maior questão da Sauber é não ter a mesma capacidade para evoluir como alguns adversários. “Muitas equipas têm mais pessoas e mais orçamento. Ainda temos que melhorar nesse aspecto”, disse o piloto, que esteve reunido com James Key para este “saber exatamente os pontos fracos do carro e o que precisa ser melhorado a curto e a longo prazo”.

Foto: Martin TRENKLER