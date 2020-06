F1: Sauber lança a sua academia de jovens pilotos

A Sauber lançou a sua academia de jovens e pretende dar seguimento à sua tradição de incubadora de talentos da F1.

A Sauber apresentou o seu programa de jovens que conta com abrangência que vai desde os karts até as categorias principais e claro pretende pavimentar o caminho rumo à F1 para as jovens esperanças.

O campeão da F4 na Alemanha, Theo Pourchaire, o graduado da Sauber Karting Team, Dexter Patterson, o piloto de Fórmula Renault Eurocup Petr Ptacek e o karter Emerson Fittipaldi Junior são os primeiros pilotos selecionados para participar do programa , tendo acesso aos conhecimentos e know-how da Sauber e participando em várias competições. Terão também um programa de desenvolvimento personalizado para complementar suas atividades de corrida em 2020.

O francês Pourchaire dará o passo para a F3 em 2020, enquanto Ptacek, que é da República Checa, continuará no campeonato que o levou a conquistar vários pódios em 2019. Patterson, da Escócia, fará sua estreia no Campeonato Italiano de F4. Fittipaldi, filho do bicampeão mundial de F1 cujo nome ele compartilha, vai disputar o campeonato de karting OK-J com a Sauber Karting Team.

Investir em jovens talentos sempre foi uma parte central da filosofia da Sauber Motorsport “, disse Frederic Vasseur.” A nossa academia é apenas o projeto mais recente que visa descobrir estrelas do futuro e orientá-las nas suas carreiras, fornecendo-lhes as ferramentas, a educação e os recursos necessários para terem sucesso no mundo do automobilismo “.

“Estou ansioso para trabalhar com estes quatro pilotos extremamente talentosos”, acrescentou Beat Zehnder. “Eles estão em diferentes estágios das suas carreiras, mas cada um deles tem as capacidades cruciais que precisamos usar para ajudá-los na sua jornada para a Fórmula 1. Ao longo dos anos, vi muitos jovens pilotos fazendo sua estreia no topo do automobilismo e é verdade que, quanto mais cedo adquirirem essas habilidades, mais poderá lucrar com elas a longo prazo “.

Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Sebastian Vettel, Robert Kubica, Sergio Perez e, é claro, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi são alguns dos pilotos que a Sauber lançou na F1.