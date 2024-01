F1: Sauber escolhe Zane Maloney, ex-Red Bull Junior Team, como piloto de reserva | AutoSport

A Sauber selecionou o antigo membro da Red Bull Junior Team, Zane Maloney, como um dos seus pilotos de reserva para a temporada de 2024 da Fórmula 1, juntando-se a Théo Pourchaire.

Maloney, que está a preparar-se para a sua segunda temporada na Fórmula 2 com a Rodin Motorsport, passa a ser piloto da Sauber Academy para a próxima época e reserva da equipa de Fórmula 1, partilhando funções com Pourchaire. Zane Maloney terminou a época de estreia na F2 em 10º lugar da classificação, com quatro pódios.

O piloto disse estar muito entusiasmado por fazer parte do programa da Sauber para 2024. “Sinto-me honrado por me juntar à Sauber Academy e por assumir o papel de um dos pilotos de reserva da Stake F1 Team. O nome Sauber está ligado à Fórmula 1, uma vez que faz parte do desporto há mais de trinta anos, abrindo caminho a tantos pilotos que alcançaram grande sucesso. Estou satisfeito por fazer parte desta família e estou ansioso por trabalharmos juntos esta época, à medida que me aproximo do meu objetivo de me tornar um piloto de Fórmula 1”.

O responsável da Sauber Academy, Beat Zehnder, acrescentou que o desempenho de Maloney na F2 na época passada tinha sido impressionante. “Estamos muito satisfeitos por receber o Zane como a mais recente adição à Sauber Academy. O seu percurso na competição júnior tem sido notável até agora e, com a sua velocidade e potencial, é certamente uma grande adição à nossa talentosa lista de pilotos”.

Zehnder salientou que o piloto terá agora o “objetivo suceder ao nosso Théo Pourchaire no título”, além de “partilhar com ele a função de piloto de reserva da Stake F1 Team”.

Foto: Fórmula 3