F1: Sauber deverá anunciar segundo piloto em breve, após exibição “inaceitável”

A Audi está perto de confirmar o seu segundo piloto para a temporada de Fórmula 1 de 2025, após um desempenho dececionante no Grande Prémio de Itália, de acordo com o novo CTO Mattia Binotto.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, da Sauber, terminaram mal em Monza, continuando a sua série sem pontos. Nico Hülkenberg já foi contratado como primeiro piloto da Audi, deixando o segundo lugar em aberto, com candidatos como Theo Pourchaire, Gabriel Bortoleto e Bottas a serem considerados. Binotto reconheceu a necessidade de uma decisão em breve e expressou insatisfação com o desempenho atual da equipa, destacando a urgência de melhorar antes do final da época.

“Estamos a analisar todas as possibilidades, estamos a ponderar se queremos apostar mais na experiência ou na juventude em termos de segundo lugar ao lado de Nico Hülkenberg. Nada está decidido. Mas esta decisão deve ser tomada em breve, porque não é do nosso interesse que haja mais especulação aqui. Temos de avançar no pelotão, temos de melhorar os músculos em todos os aspetos. A posição da equipa hoje [na corrida] é inaceitável. É doloroso ver isso.”