F1: Sauber confirma Zhou Guanyu e Valtteri Bottas para 2024 | AutoSport

Zhou Gunayu já tem o futuro definido e assinou novo contrato com a Sauber para a época 2024. O piloto chinês irá fazer a terceira época na equipa suíça, ao lado de Valtteri Bottas, uma permanência já esperada.

Theo Pourchaire era visto como um potencial candidato ao lugar de Zhou, mas o jovem talento francês terá de se contentar com um lugar como piloto de reserva, enquanto o chinês se mantém na equipa, que deu primazia à estabilidade na sua dupla de piloto numa fase de grandes mudanças.

“Assinar de novo com a equipa é sempre uma excelente sensação, especialmente quando sabemos como as coisas estão a correr. Estou orgulhoso de fazer parte da Alfa Romeo F1 Team Stake e grato pela sua confiança”, disse Zhou. “Tenho trabalhado arduamente desde o primeiro dia e existe um nível incrível de motivação para continuar a fazê-lo todos os dias. A minha relação com o Valtteri é muito boa e estamos a trabalhar em conjunto e com a equipa para fazer avançar toda a gente. Também estou muito entusiasmado com a oportunidade de finalmente correr com a minha equipa na China, perante o meu público local. Será um grande momento e estou orgulhoso por poder partilhá-lo com todos aqueles que me apoiaram.”

“Tenho a sensação de que temos uma viagem empolgante pela frente, por isso estou feliz e grato por poder olhar para 2024 sabendo como a equipa está a evoluir. Existe um bom ambiente na nossa equipa, dou-me bem com o Zhou e ambos nos esforçamos para melhorar. Há uma quantidade impressionante de trabalho a decorrer nos bastidores, em Hinwil e não só, e agora que o alinhamento está definido para o próximo ano, podemos concentrar-nos totalmente em melhorar, começando já este fim de semana em Singapura. Cada passo em frente que damos é um passo em frente para este ano e para o próximo, por isso estamos motivados para dar tudo o que temos sempre que estamos na pista ou na fábrica.”

Fica assim fechada mais uma equipa, restam apenas três lugares a definir para a próxima época: A Alpha Tauri e o lugar de Logan Sargeant.