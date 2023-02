F1: Sauber apresenta alinhamento do programa de jovens pilotos | AutoSport

A Academia Sauber revelou o alinhamento de pilotos para a temporada de 2023. O segundo classificado do campeonato FIA de Fórmula 2 em 2022, Théo Pourchaire, mantém-se no programa pelo quarto ano consecutivo, a que se junta a piloto da F1 Academy Lena Bühler, Marcus Amand e o piloto de karting Taym Saleh.

O programa de jovens pilotos da Sauber foi lançado em 2020 como “uma via de desenvolvimento integral, dando aos jovens pilotos acesso aos conhecimentos e know-how da Sauber”. Através de formação mental e física, trabalho técnico com os engenheiros da equipa, formação com meios de comunicação e trabalho no simulador, todos os elementos da Academia recebem a preparação necessária para progredir no seu caminho para o seu objectivo final, a Fórmula 1.

Théo Pourchaire foi admitido pela primeira vez na Academia Sauber em 2020. O francês terminou a sua segunda temporada da Fórmula 2 como vice-campeão, tendo estado na batalha pelo título conquistado por Felipe Drugovich e continuará a correr na série em 2023, ao mesmo tempo que tem o papel de piloto reserva da Alfa Romeo na F1.

A piloto suíça Léna Bühler participou em competições de BMX a nível nacional e internacional durante cerca de dez anos, antes de fazer a mudança para o karting em 2016, tendo depois passado para o Formula Regional European Championship da FIA, continuando a competir na série em 2022, assim como no Formula Regional Asian Championship. Em 2023 competiu na Fórmula 4 nos Emirados Árabes Unidos e vai estrear-se na recém-lançada série F1 Academy.

Depois de vários troféus de karting nacionais e internacionais, Marcus Amand fez a sua estreia em 2021 na série ADAC F4 Germany, onde continuou a correr em 2022, assim como algumas rondas do campeonato italiano de F4. Fará a mudança para o Formula Regional European Championship da FIA este ano.

Taym Saleh também conquistou troféus nacionais e europeus no karting e o jovem alemão irá competir no Campeonato CIK-OK.

Todos os pilotos da Academia Sauber estarão sob a supervisão do Diretor Desportivo da Sauber Motorsport, Beat Zehnder.