F1: Sauber alterou o conceito do carro de 2024 “em certas áreas” por decisão de James Key | AutoSport

Não conseguindo sair das posições do fundo da tabela na temporada passada, a Sauber procura em 2024 alcançar outros resultados com melhores desempenhos, sustentado-se na experiência de James Key, que entrou em funções em Hinwil em setembro passado e começou logo a analisar tudo o que tinha sido desenvolvido do monolugar da próxima temporada, alterando algumas áreas. O carro de 2024 é visto na Sauber como muito importante, não só para este ano como para 2025, uma vez que em 2026 o regulamento técnico muda de novo e será preciso dedicar recursos preciosos para entrar bem nesse ciclo regulamentar, já com a Audi como parceira oficial.

Quando Key chegou à Sauber, diz o representante da Sauber, Alessandro Alunni Bravi, ao Speedcafe, analisou todo o trabalho realizado no carro de 2024 durante as primeiras semanas de setembro, para perceber “como projetamos o novo carro, mapeando o potencial de cada área. Tomou muitas decisões e mudámos o conceito em certas áreas, simplesmente porque o carro do próximo ano, não só para nós, mas para muitas equipas, será um carro que, em termos de base, será para dois anos”. Bravi admitiu que muito do carro de 2024 se manterá em 2025, “o que significa que o carro da próxima época é muito importante”.

Salientando que apenas no Barém se poderá fazer a primeira avaliação e comparação com os monolugares adversários, o representante da equipa suíça considera que “James [Key] trabalhou muito para identificar todos os nossos pontos fracos e conceber um carro, com uma solução técnica, que funcione”.

Não tendo muita margem de manobra no que toca a voltar a entrar mal na temporada de 2024, Alessandro Alunni Bravi explicou que, apesar de não haver condicionantes financeiras, é complicado a uma equipa pequena como a Sauber conseguir ter ferramentas que permitam melhorias consideráveis com a época a decorrer, como aconteceu, por exemplo, com a McLaren em 2023. “Temos simplesmente de olhar para os outros, fizeram um trabalho melhor, o que significa que temos de fazer mais”, disse Alunni Bravi, confirmando ainda um novo rumo da sua equipa em termos aerodinâmicos, depois das dificuldades identificadas desde o início do ciclo regulamentar atual.

“Temos um conceito diferente do da Red Bull, das outras equipas, e vimos que quase todas as equipas seguiram nessa direção”, disse o representante da Sauber. “Em termos de conceito aerodinâmico do carro, esta é a [nossa] direção. Claro que cada equipa tem a sua interpretação. E não estamos a copiar porque é preciso compreender o conceito. É preciso fazer o nosso próprio projeto e pô-lo a funcionar”.

A equipa já trabalhava numa mudança de conceito desde março de 2023, assegurou Bravi, desenvolvendo em paralelo o monolugar de 2024 e da temporada passada, tendo percebido que existem diferenças substanciais entre ambos os projetos. “Não é uma aposta. É uma direção técnica que tomamos”, disse Alessandro Alunni Bravi.

Foto: Martin TRENKLER