F1, Sauber: Ainda mais melhorias à vista, sem descurar 2026

O chefe de equipa da Sauber, Jonathan Wheatley, descartou preocupações de que o foco no desenvolvimento do carro de 2025 possa prejudicar a preparação para 2026, ano em que a equipa se tornará oficialmente a Audi na Fórmula 1.

Wheatley afirmou que os desenvolvimentos do atual C45 e os planos para 2026 estão a ser geridos em paralelo, sem comprometer o futuro, com apoio do CEO Mattia Binotto. A equipa tem apresentado grande evolução desde o GP de Espanha, com Nico Hülkenberg a alcançar três corridas seguidas nos pontos e um pódio em Silverstone, colocando a Sauber em 6.º no Campeonato de Construtores, próxima da Williams (5.º).

Ele destacou que a equipa não está apenas para participar, mas sim para lutar por posições relevantes, mantendo os pés no chão, mas com ambição real. As melhorias técnicas trouxeram maior estabilidade ao carro, facilitando a pilotagem e aumentando a confiança de Hülkenberg e do seu colega, Gabriel Bortoleto.

“Não sentimos, neste momento, que esteja a ter qualquer impacto — bem, o Mattia diz-me que não está a ter qualquer impacto — no nosso carro de 2026»” disse Wheatley. “O Mattia e a equipa na fábrica estão entusiasmados com o desenvolvimento progressivo do carro e com os passos certos que estão a dar. Não estou a dizer que vai continuar assim até Abu Dhabi, mas, neste momento, é encorajador. Acho que todos vimos uma confiança em ambos os pilotos com o carro desde Barcelona”, explicou Wheatley.

“Antes era muito irregular. Provavelmente repararam que era difícil para os pilotos melhorarem consistentemente na qualificação, o que era um dos nossos grandes problemas. Lembro-me que em Jidá, mesmo na travagem para a Curva 1, ambos os pilotos tinham problemas em acertar. Agora, nem sequer falamos sobre isso.”

Wheatley mantém o foco em resultados imediatos, mas sem perder de vista o futuro com a Audi. Com o impulso competitivo atual e a estruturação sólida nos bastidores, a Sauber/Audi parece estar a gerir bem a transição entre presente e futuro.

A subida de forma desde Espanha

Desde o recente upgrade implementado em Espanha que a equipa tem superado as expetativas. O ano começou com seis pontos na Austrália, pontuação que se manteve até ao GP de Espanha. Desde então a equipa pontuou sempre e conquistou 35 pontos. Nico Hülkenberg mantém a excelente forma do ano passado e tem aproveitado ao máximo as oportunidades. A Sauber é agora sexta classificada, com a Williams cada vez mais perto.