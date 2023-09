F1: Sargeant tem até ao final da temporada para “provar o seu valor”, garante Vowles | AutoSport

A Williams não irá alterar a sua dupla de pilotos até ao final da corrente temporada, dando a possibilidade ao estreante Logan Sargeant mais tempo para “provar o seu valor”. A garantia foi dada por James Vowles após o Grande Prémio do Japão, prova que não correu nada bem ao piloto norte-americano.

Sargeant comprometeu o resto do fim de semana de Suzuka no início da sessão de qualificação, batendo nas proteções do traçado nipónico depois de um erro na abordagem à última curva. A equipa teve de substituir o chassis, considerando a FIA que se tratou de um novo carro para o piloto, sancionando-o com a largada das vias das boxes e mais 10 segundos de penalização para cumprir durante a corrida. No entanto, na corrida Sargeant foi novamente penalizado por um toque em Valtteri Bottas, em que voltou a danificar o seu monolugar, obrigando-o a não terminar a prova.

“Vamos dar a Logan a oportunidade de provar o seu valor até ao final da temporada”, afirmou James Vowles ao Blick, após o desastroso fim de semana do norte-americano. “Outros pilotos tiveram dois anos para provar o seu valor. O acidente foi uma infelicidade. Até ao acidente, estava tão rápido como o Albon. E numa pista como Suzuka”, salientou o chefe de equipa da Williams.