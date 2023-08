F1: Sargeant não quer colocar muita pressão, mas ainda tem “melhorar algumas coisas” | AutoSport

Longe de estar ao mesmo nível competitivo do que o seu companheiro de equipa, Logan Sargeant tem os normais desafios de um estreante na Fórmula 1 para ultrapassar, necessitando de tempo para se ambientar a uma nova realidade. Chega à pausa de verão sem qualquer ponto conquistado, numa Williams que tenta sair dos últimos lugares da classificação, com a expectativa de ainda melhorar alguns pormenores até ao final do seu primeiro ano na competição.

Analisando os primeiros meses na F1, Sargeant disse, ao Motorsport-Total.com, sentir que progrediu durante as 12 provas já realizadas, especialmente nas últimas corridas antes das férias, “o mais importante” numa temporada que tem sido de “altos e baixos”, admite o piloto. Para o que resta da época, o norte-americano considera que “ainda tenho que melhorar algumas coisas. Acho que podemos melhorar algumas coisas como equipa e temos que nos focar nisso na segunda metade”.

Sargeant garante que são pormenores que tem de melhorar, mas “pequenas coisas que fazem uma grande diferença” em termos de resultados. Explicou ter alterado a sua forma de pilotar ao longo destas 12 corridas, mas “obviamente, tenho grandes expectativas para mim. Quero pilotar bem. Fiquei muito dececionado este ano por não ter feito o que poderia ter feito e isso é o que importa. Espero trazer o melhor de mim mesmo”.

Logan Sargeant sabe que não terá um carro que lhe permita lutar pelos pontos em todas as corridas, salientando que ficará com a impressão de dever cumprido quando conseguir tirar tudo do carro e conseguir bons desempenhos, mesmo que signifique não somar pontos.