F1: São esperados 105 mil espetadores por dia no GP da Holanda | AutoSport

O diretor desportivo do GP da Holanda Jan Lammers espera que o circuito de Zandvoort possa receber 105 mil espetadores por dia durante os três dias do evento, depois de ter sido cancelado do calendário da F1 em 2020.

Importante para o regresso da F1 em 2021 a Zandvoort é a presença de público, pelo que esse aspeto está sempre dependente da evolução da situação pandémica no país durante os próximos meses.

“Estamos rapidamente numa direção positiva, mas isso em si não é assim tão estranho, todos sabem agora como agir com o vírus por perto”, explicou Lammers. “E depois temos as pessoas que já tiveram o vírus e as que já foram vacinadas. Se juntarmos todas essas coisas, já temos uma certa quantidade de espetadores que estão a salvo de serem infetadas por outros de qualquer maneira. Não temos uma ideia clara de quão grandes são esses números neste momento, mas está com bom aspeto e isso é bom”.