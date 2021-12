F1: Santander volta a patrocinar a Ferrari | AutoSport

É o regresso de uma parceria que terminou há cinco anos. O Banco Santander volta a ser parceiro oficial da Scuderia Ferrari, tornando-se num dos patrocinadores principais.

O Santander entrou na Ferrari em 2010 pela primeira vez, ano em que Fernando Alonso se mudou para Maranello. Em 2017 a parceria terminou em 2017 e que agora regressa, depois de um ano de estreia excelente de Carlos Sainz. O banco disse que a nova parceria envolverá o apoio à Ferrari nos seus esforços para se tornar neutra em carbono até 2030.

“É uma honra trabalhar novamente em equipa com uma instituição financeira global como o Santander, que está empenhada numa banca responsável e tem demonstrado liderança no financiamento de energias renováveis e nos serviços de consultoria (ambiental, social e de governação) da ESG em todo o mundo”, disse o presidente da Ferrari, John Elkann. “Aguardamos com expectativa uma parceria com eles para cumprir o nosso principal objetivo de nos tornarmos neutros em carbono até 2030. Acreditamos que a Fórmula 1, com as suas inovações e desenvolvimentos tecnológicos, irá beneficiar a nossa indústria e, em última análise, a sociedade como um todo”.

Quanto à Philip Morris que tem sido a principal patrocinadora da Ferrari parece perder espaço e a “Mission Winnow” desapareceu do naming da equipa para 2022, no que pode ser o início de saída de cena da tabaqueira do lote de parceiros da Scuderia.