F1, Sam Bird: Em Austin “todos os pilotos estarão em sintonia sobre o que aconteceu” em Suzuka | AutoSport

O piloto da Fórmula E Sam Bird espera que o caso do veículo de recuperação que entrou em pista durante a corrida do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1 seja encarado pela FIA como um episódio que não pode voltar a acontecer. Bird considera que todos os pilotos do pelotão da F1 estarão unidos sobre o que aconteceu, algo que pelas suas primeiras reações parece ser possível.

“Não gostaria de ser um dos oficiais ou um dos comissários em Austin”, disse Bird no podcast ‘Chequered Flag’. “Porque todos os pilotos estarão em sintonia sobre o que aconteceu e porque é que isto aconteceu, apelando à mudança e abordando esta questão como um problema”.

O piloto britânico diz ter esperança que “a FIA publique uma declaração abordando a questão, porque se pensam que penalizar Pierre Gasly é o fim da questão, então estão enganados”.

Bird referiu ainda que “nós, pilotos de corridas, todos os pilotos e a comunidade das corridas, hoje merecemos uma resposta ao porquê de isto ter acontecido. Por que razão isso aconteceu e o que mudanças farão pela segurança dos pilotos”.

Esta questão levou vários pilotos da grelha da Fórmula 1 a defenderem Pierre Gasly e também pelo facto de ter sido penalizado após a corrida por ter excedido a velocidade durante a condição de corrida sob bandeira vermelha.