F1: Sainz investigado após a corrida, decisão do 3º lugar dos Construtores pode ser na ‘secretaria’

Carlos Sainz vai ser investigado após a corrida, relativamente à alegada condução demasiado lenta no pitlane, durante o Safety Car Virtual, e isso pode decidir a luta pelo terceiro lugar nos Construtores.

Neste momento, Lance Stroll está sozinho em pista pela Racing Point no nono lugar, a ficar cada vez mais longe do Ferrari de Sebastian Vettel, à sua frente e com o McLaren de Sainz em sétimo a oito segundos, para já as notícias não são boas para a Racing Point. Com o abandono de Sergio Pérez, neste momento, virtualmente, a Racing Point BWT soma 195 pontos e está já três atrás da McLaren, que soma 198. A Renault tem para já 182.



Otmar Szafnauer confirmou à Sky F1 que acreditam que Sainz conduziu demasiado devagar na sua entrada nas boxes segurando a Stroll e custando as duas posições ao canadiano. Veremos o que os Comissários fazem depois da corrida.