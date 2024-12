F1: Saída de Sergio Pérez pode custar caro à Red Bull

O futuro de Sergio Perez na Red Bull é incerto, com especulações a sugerir que poderá ser substituído, apesar de ter um contrato para 2025. Nico Rosberg revelou que Perez terá um contrato no valor de 16 milhões, indicando que espera ser pago se for despedido. Perez reconheceu que estão em curso conversações para determinar o melhor caminho a seguir para ambas as partes.

Rosberg destacou as dificuldades de Pérez em comparação com Max Verstappen, que ficou constantemente atrás por grandes margens. A Red Bull enfrenta uma decisão difícil sobre o seu substituto, com Liam Lawson visto como o principal candidato. Lawson tem uma experiência limitada, enquanto Yuki Tsunoda, outro dos candidatos, tem mais tempo na F1.

“Sergio Perez tem sido um dos mistérios dos últimos tempos, como se pode perder a forma de maneira tão extrema”, disse o campeão do mundo de 2016 à Sky F1. “É por isso que todos os rumores sugerem que ele está de saída, mas ele ainda não o confirmou, porque aparentemente tem um contrato para o próximo ano. E ouvimos rumores de que estão em jogo cerca de 16 milhões. Ele quer o seu dinheiro, pelo menos, por isso não se vai embora assim tão facilmente. E penso que estão a decorrer algumas discussões entre advogados neste momento”.

Desportivamente, a saída de Pérez faz sentido, pois desde 2023 que o mexicano não consegue dar o que a equipa quer e o que ele próprio pretenderá. Mas a questão financeira poderá ser um entrave difícil de ultrapassar.

Foto: Phillipe Nanchino / MPSA