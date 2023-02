F1: Saída de Nyck de Vries pode ter sido um erro, considera responsável da Mercedes | AutoSport

O responsável pela engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin diz que não ficará surpreendido se Nyck de Vries assumir a posição de piloto na Red Bull num curto espaço de tempo, apesar de ainda nem sequer se ter estreado pela AlphaTauri, porque conhece bem o piloto e sabe do que é capaz de fazer em pista. Se isso acontecer, o engenheiro da Mercedes considera que a sua equipa se pode arrepender de ter permitido a saída do neerlandês no final da temporada passada.

No livro “Max & Nyck” dos autores neerlandeses Ivo Pakvis e Stijn Keuris, Andrew Shovlin explica que de Vries tem a capacidade de vencer corridas se a equipa onde estiver lhe der as condições para tal e apesar de fazer a estreia na Fórmula 1 mais tarde do que é habitual – Nyck de Vries tem 28 anos e fará em 2023 a época completa de estreia na F1 – tem muita experiência acumulada nos anos de serviço na Mercedes, tanto como piloto de reserva da equipa de Fórmula 1 como na Fórmula E, assim como na resistência.

Shovlin foi mais longe a admite que não seria uma surpresa para si se em cerca de um ano Nyck de Vries assumisse o lugar na Red Bull, servindo a AlphaTauri como rampa de lançamento, afirmando ainda no livre que a Mercedes se pode arrepender de ter deixado escapar o piloto neerlandês. No entanto, o elemento da Mercedes esclarece que a equipa para manter Nyck de Vries sob sua alçada tinha de lhe arranjar um lugar numa equipa. Sem isso, o acordo entre ambas as partes permitia a saída do piloto para outra equipa da sua opção e fora do raio de ação da Mercedes.