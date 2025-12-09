F1: Saída de Helmut Marko da Red Bull oficializada

A Red Bull confirmou oficialmente que Helmut Marko deixará a equipa no final do ano, encerrando mais de duas décadas de colaboração que marcaram profundamente o projeto desportivo da marca. A confirmação surge após dias de rumores que apontavam para a sua saída, agora tornada definitiva pela própria estrutura.

Figura central do universo Red Bull desde o início dos anos 2000, Marko desempenhou um papel decisivo no crescimento da equipa e na formação de talentos que viriam a conquistar títulos mundiais, como Sebastian Vettel e Max Verstappen. O austríaco, que iniciou a sua ligação ao desporto motorizado como piloto há mais de 50 anos, viu a sua carreira interrompida após um acidente no Grande Prémio de França de 1972, que o deixou cego do olho esquerdo.

A partir dos anos 1990, passou a gerir pilotos e associou-se a Dietrich Mateschitz, cofundador da Red Bull, como conselheiro. Seria então responsável pela criação do Red Bull Junior Team, um dos mais bem-sucedidos programas de formação da Fórmula 1. Ao longo do tempo, manteve influência direta na escolha de pilotos e na estratégia desportiva, sem hesitar em tomar decisões controversas — como a recente substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda após apenas duas corridas.

A sua saída junta-se a outras mudanças de peso na estrutura, nomeadamente as de Christian Horner e Adrian Newey, marcando o fim de uma era na organização. O CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, lamentou a decisão, sublinhando o impacto profundo que Marko teve na identidade e nos sucessos da equipa.

20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships. Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

Helmut Marko:

“Estou envolvido no desporto motorizado há seis décadas e os mais de 20 anos passados na Red Bull foram uma jornada extraordinária e extremamente bem-sucedida. Foi um período maravilhoso, que pude ajudar a moldar e partilhar com tantas pessoas talentosas. Tudo o que construímos e alcançámos juntos enche-me de orgulho. Falhar por tão pouco o campeonato do mundo esta temporada tocou-me profundamente e deixou claro para mim que este é o momento certo, a nível pessoal, para encerrar este capítulo tão longo, intenso e bem-sucedido. Desejo à equipa todo o sucesso contínuo e estou convencido de que voltarão a lutar pelos dois títulos mundiais já no próximo ano.”

Oliver Mintzlaff, CEO da Red Bull:

“O Helmut abordou-me com o desejo de terminar o seu papel como conselheiro de desporto motorizado no final do ano. Lamento profundamente a sua decisão, pois foi uma figura influente durante mais de duas décadas, e a sua saída marca o fim de uma era extraordinária.”

Mais do que uma decisão pessoal?

A relação com a estrutura da Red Bull deteriorou-se após a morte de Mateschitz em 2022, momento que marcou o início de uma nova forma de supervisão por parte da empresa-mãe — uma mudança à qual Marko nunca se terá adaptado totalmente.

A esse desgaste somam-se episódios que abalaram a convivência interna: comentários depreciativos sobre Sergio Pérez em 2023; tentativas de afastamento em 2024 que Verstappen criticou publicamente; críticas a Kimi Antonelli após o GP do Qatar, que resultaram numa onda de insultos ao jovem piloto; e decisões controversas no programa júnior, incluindo divergências sobre a eventual entrada de Alex Dunne.

Apesar disso, tanto Marko como Oliver Mintzlaff — com quem terá tido vários atritos — insistem que a saída é voluntária. No entanto, indicações de bastidores sugerem que Mintzlaff e o acionista Chalerm Yoovidhya concordavam que Marko deveria ser afastado após Abu Dhabi, e que a decisão foi finalizada internamente antes do anúncio público.

And with that… the 2025 season comes to an end 🏆#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/nVY1Pukm1a — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 7, 2025

Instabilidade mantém-se

A saída de Marko coloca a Red Bull numa fase de grande instabilidade institucional. Em pouco tempo, a equipa perdeu Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley e Will Courtenay, além de vários elementos-chave da garagem de Verstappen. Paira também a dúvida sobre a continuidade de Gianpiero Lambiase no papel de engenheiro de corrida em 2026.

Esta remodelação acontece num momento sensível: Verstappen, embora ligado por contrato até 2028, já tinha declarado que Marko era um dos seus “pilares” dentro da equipa e insinuado que poderia sair caso o austríaco fosse afastado — uma situação evitada quando Marko renovou até 2026, acordo que agora termina antecipadamente. Resta saber se o campeão mundial mantém a confiança na estrutura sem Marko ou se interpretará esta saída como mais um sinal de erosão do núcleo que o rodeava.