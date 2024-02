F1: Saída de Hamilton para a Ferrari terá apanhado Toto Wolff desprevenido | AutoSport

A notícia da contratação de Lewis Hamilton por parte da Ferrari abalou o mundo da F1. O piloto britânico, que fez juras de fidelidade à marca que sempre representou desde os karts, decidiu abandonar os Flechas de Prata e tentar a sua sorte da Ferrari. Já Toto Wolff, terá sido apanhado de surpresa.

Wolff terá sido “completamente apanhado de surpresa” durante uma reunião pré-agendada na sua casa, onde Hamilton o informou do exercício de uma cláusula de saída no seu contrato. A decisão do sete vezes campeão do mundo levou a uma reunião urgente da equipa da Mercedes e o relatório sugere que a oferta da Ferrari de um contrato plurianual, que levaria Hamilton até 2026, desempenhou um papel crucial. A Mercedes, que não estaria disposta a prolongar o contrato para além de dois anos até 2025, enfrentou a saída de Hamilton no final da próxima época. O novo contrato de Hamilton com a Ferrari deverá igualar o de Max Verstappen, da Red Bull, em 50 milhões de libras por época.