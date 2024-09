F1: Saída de Daniel Ricciardo da RB confirmada. Liam Lawson assume o lugar

Daniel Ricciardo vai deixar a RB, decisão com efeito imediato, terminando assim a sua segunda passagem pela Fórmula 1. Será substituído pelo piloto de reserva da Red Bull, Liam Lawson, que correrá ao lado de Yuki Tsunoda durante o resto da temporada de F1 de 2024, começando com o Grande Prémio dos Estados Unidos no Circuito das Américas.

Lawson já substituiu Ricciardo durante a sua recuperação no ano passado, impressionando com um nono lugar em Singapura. Os rumores da saída do australiano vinham a ganhar força e a emoção no final da corrida de Singapura era quase a confirmação da sua saída. Ricciardo deixa agora a equipa no 14º posto, com 12 pontos marcados. Na sua carreira, acumulou 257 GP, 8 vitórias, 3 poles, 17 voltas mais rápidas e 32 pódios. A sua melhor classificação foi um terceiro lugar (2014 e 2016).

O Diretor de Equipa da VCARB, Laurent Mekies, agradeceu a Ricciardo as suas contribuições e deu as boas-vindas a Lawson, salientando a sua transição suave e o seu jovem talento promissor.

“Todos na VCARB gostariam de agradecer ao Daniel pelo seu trabalho árduo ao longo das duas últimas épocas connosco. Ele trouxe muita experiência e talento para a equipa, com uma atitude fantástica, que ajudou todos a desenvolver e a fomentar um espírito de equipa muito forte. O Daniel foi um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca deixou de sorrir. Sentiremos a sua falta, mas ele ocupará sempre um lugar especial na família Red Bull.

Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas ao Liam. Ele já conhece bem a equipa. Conduziu para nós na época passada e lidou bem com as circunstâncias difíceis, por isso será uma transição natural. É ótimo ver jovens talentos de dentro da família Red Bull darem o próximo passo. Estamos ansiosos por baixar a cabeça e concentrarmo-nos no resto da época juntos”.