F1: Saída de Andreas Seidl criou novas oportunidades na McLaren | AutoSport

Zak Brown continua a negar que a saída de Andreas Seidl para a Sauber possa colocar em causa o plano da McLaren de regressar ao topo da classificação. Com uma solução rápida e internamente, Brown colocou Andrea Stella ao leme da equipa com a confiança que isso não abale em nada o desempenho coletivo.

Para o responsável máximo da McLaren, o facto de ter conseguido substituir rapidamente Seidl, mostra que “é uma grande equipa com um enorme talento. Qualquer equipa ou negócio assenta no coletivo e nas formas de trabalho, por isso Andreas fez um excelente trabalho, mas não tenho dúvidas de que Andrea vai pegar em nós e levar-nos adiante”.

Apesar de ter de “acrescentar alguns recursos dentro de certas áreas da equipa”, Brown considera que “temos uma equipa de corrida forte. Fizemos muita promoção interna e a resposta que recebi da equipa sobre o empenho de Andrea tem sido previsivelmente boa”. Como tal, segundo Zak Brown, a McLaren não vai “perder com uma solução interna ao invés de termos contratado alguém de fora, porque demora bastante tempo a pôr-se a par da situação. Se não tivéssemos Andrea, então talvez essa tivesse sido uma alternativa a considerar, mas ficou muito claro para todos nós, muito rapidamente. que Andrea era quem queríamos que dirigisse a equipa”, concluiu.