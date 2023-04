F1: Saída de Andreas Seidl apressou reestruturação da McLaren | AutoSport

A saída de Andreas Seidl da McLaren para a Sauber terá sido o catalisador para uma reestruturação da equipa, segundo Zak Brown. O CEO da equipa não gostou do ritmo de evolução em 2022 e usou a saída de Seidl para agitar as águas.

Seidl era a peça chave da engrenagem da McLaren. Com ele, a equipa reencontrou o caminho das vitórias e regressou ao top 3. Seidl era o líder que faltava à equipa, mas a sua saída para a Sauber abriu um espaço que foi ocupado por Andrea Stella. Com a entrada do italiano para a liderança da equipa de F1, Brown reformulou a estrutura:

“Começámos o ano com alguns desafios nos testes com os ductos dos travões”, disse Brown sobre a época de 2022 da McLaren. “O carro estava bem. E depois, claro, tivemos os nossos problemas relacionados com o piloto que estávamos a trabalhar, coisas que chamaram a atenção. Entretanto, mais ou menos por baixo da superfície, não estava satisfeito com o ritmo de desenvolvimento do carro. Essa foi a segunda metade do ano passado, se olharmos para o ritmo de desenvolvimento de algumas das outras equipas onde começaram e onde terminaram, versus onde começámos e onde terminámos.

Assim, começamos a ter conversas, e claro, tivemos uma mudança de diretor no final do ano, o que me deu a oportunidade de ser mais agressivo no trabalho com o Andrea para lhe dar o mandato de dar uma vista de olhos à equipa. E foi exatamente isso que ele fez. E, em última análise, criámos um modelo que faz todo o sentido para nós. E começámos a pôr esses planos em prática. E assim, quando fizemos o anúncio, isso foi algo que já estava na obra há algum tempo, e coincidiu com o nosso pobre início de temporada. Quando não se está ao nível que deve estar, é necessário tomar decisões para mudar de rumo. E é isso que temos feito. E estou confiante com a direção que escolhemos agora”.