F1: Saída da Honda ‘coloca’ Verstappen no mercado

Hoje a Honda anunciou a sua saída da Fórmula 1 após a temporada de 2021 (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), deixando assim a sua parceira com a Red Bull Racing e com a AlphaTauri. Umas das grandes questões que surge agora é o futuro de Max Verstappen.

É entendido que no contrato de Max Verstappen existem cláusulas de desempenho por parte da Honda, que se não fornecer um motor vencedor, o holandês pode procurar outras paragens. Cláusulas estas que foram confirmadas por Helmut Marko: “Há clausulas, mas enquanto tivermos um motor competitivo, ele tem de pilotar connosco”.

Poderá este ser o ‘empurrão’ que leva Verstappen a mudar de equipa? Estamos em outubro e as negociações dentro das equipas já estão em andamento. Na Mercedes, Lewis Hamilton ainda não assinou nada, mas diz-se que o acordo será feito após o final da temporada e terá a duração de três anos. Poderá Verstappen ser considerado para a equipa campeã do mundo?

Por fim, resta saber os planos a longo prazo da Red Bull Racing. É este fator que parece pesar mais na decisão de Verstappen. A equipa está na Fórmula 1 pelo menos até 2025, e se continuar com o mesmo modelo (ter um construtor que lhe forneça motor) as opções são as seguintes: Mercedes, Ferrari e Renault.

De momento a Ferrari tem a pior unidade de potência, enquanto a Mercedes tem a melhor e certamente não a vai querer dar a um rival direto. Já a Renault não teve a melhor relação nesta era híbrida com a Red Bull, por isso, parece ser uma perda de tempo para Verstappen voltar ao mesmo…