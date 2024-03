F1, Saga da Red Bull ainda não terminou: “Red Bull lidou mal com a situação”, diz Toto Wolff | AutoSport

A Ford continua a apoiar a Red Bull apesar das tensões internas e preocupações expressas sobre o escândalo resultante do ‘caso Christian Horner’. As reuniões na Arábia Saudita trouxeram alguma calma ao cenário, mas ainda há questões a ser resolvidas. A Ford permanece comprometida com o programa de desportos motorizados da Red Bull, patrocinando o projeto F1 Academy para mulheres, mas Toto Wolff (Mercedes) sugere que a saga da Red Bull ainda não acabou, criticando a maneira como a equipa lidou com a situação, destacando a importância de investigar as alegações de desconforto de uma mulher e critica fortemente a estratégia de comunicação da Red Bull.

Em Jeddah, Helmut Marko, do lado oposto a Christian Horner admitiu que tanto a Ford como a Honda expressaram preocupações sobre a natureza da saga: “há algumas questões que precisam de ser resolvidas”, disse Marko.

Já Toto Wolff disse ele ao jornal Osterreich entender que a Red Bull lidou mal com a situação por causa do mundo muito mais transparente de hoje e assegura que não dizer tudo só torna a situação pior, levando a mais perguntas, mais histórias, mais especulação, disse Wolff: “há uma história real em segundo plano, e é a mais importante – porque é que uma mulher que se sentiu desconfortável foi aos RH? Porque é que ainda não se falou sobre isto? Há também uma estratégia de informação que parece um pouco confusa do lado de fora”, diz o austríaco.