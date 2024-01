F1: Safety Car da Mercedes com nova tecnologia | AutoSport

Uma nova parceria entre a Mercedes e a Luminar poderá levar à implementação de uma nova tecnologia no AMG GT Black Series que serve de Safety Car na F1.

A nova tecnologia usa lasers para criar um mapa 3D altamente detalhado do ambiente circundante e, juntamente com o seu software de IA, permite uma deteção precisa de objetos as velocidades mais elevadas e em condições de condução adversas. Esta tecnologia poderá ver os detritos na pista até 250 m e objetos até 500 m à frente.

Segundo a f1technical.net, uma vez operacional, o sistema criará um mapa 3D em tempo real do ambiente à frente do Safety Car, melhorando nomeadamente a capacidade do piloto do Safety Car para avaliar a situação na pista, mantendo as altas velocidades exigidas.

A utilização desta tecnologia depende ainda da aprovação da F1 e da FIA.